Грядущий юбилей Чебоксарская детская школа искусств № 1 встречает хорошими достижениями

Лидер образования и кузница талантов

Уходящий 2021 год для этой школы отмечен многими замечательными событиями. Благодаря высоким результатам образовательной и творческой деятельности Чебоксарская детская школа искусств № 1 стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры отрасли образования Российской Федерации».

Кстати, в лидерах эта школа идет и в республике — так, в прошлом году она признана «Лучшей школой искусств Чувашской Республики».

Высокий профессиональный уровень учащихся и преподавателей школы искусств подтверждают и многочисленные дипломы победителей всероссийских конкурсов — «Российские дельфийские игры», «Молодые дарования», «Лучший преподаватель детской школы искусств Российской Федерации», а также республиканского форума «Одаренные дети Чувашии».

Еще одно важное событие уходящего года — на базе общеобразовательной школы № 65 в микрорайоне «Новый город» открыт филиал первой школы искусств по следующим направлениям: театральное, хореографическое, художественное искусство и эстрадный вокал. Благодаря этому ребята из «Нового города» получили возможность заниматься творчеством в стенах родной школы.

Богат на события будет и следующий год — в 2022-м Чебоксарская детская школа искусств № 1 отметит свой 40-й день рождения. Юбилейную дату в школе встретят новыми интересными замыслами и творческими проектами. Ну и, конечно же, новые успехи и победы не заставят себя ждать.

СПРАВКА

Первая школа искусств Чебоксар была открыта в 1982 году и сейчас является образовательным, воспитательным и социально-культурным центром столицы республики. Основная ее задача — раскрыть эстетический и интеллектуальный потенциал детей.

В школе работает профессиональный педагогический коллектив во главе с директором Наталией Ванеркиной. Чебоксарская детская школа искусств № 1 на сегодняшний день — самая крупная школа дополнительного образования Чебоксар, в ней учатся более тысячи юных горожан.

Марина Багрова