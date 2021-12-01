Улица Розы Люксембург и окрестности. Чебоксары, 8 мая 1980 года

В левой стороне фотографии видно светлое трехэтажное здание с пожарной лестницей на торцовой стене. Узнаете ресторан «Волга»? Именно оттуда два месяца назад были сняты предыдущие фотографии.

Многое исчезло за это короткое время, но на территории будущего залива еще оставалось трехэтажное здание Верховного суда и, рядом с ним, дом бывшего дворянского собрания. Об их судьбе поговорим в следующий раз, а пока обратим внимание на трехэтажное здание в центре фотографии, за которым виден фронтон Муздрамтеатра.

Вот что писала «Трудовая газета» (с 1929 года — «Красная Чувашия», с 1952 года — «Советская Чувашия») в феврале 1926 года: «По средине города Чебоксар Чувашреспублики стоит каменное белое здание бывшей духовной семинарии. В этой школе буржуазия готовила не одну сотню попов, для затемнения и эксплуатации крестьянства» и продолжала: «Октябрь 1917 года смел это гнездо невежества. Советская власть вместо него построила «Советско-партийную школу», для подготовки культурных работников в отсталую чувашскую деревню».

Открылась Областная Коммунистическая школа партийно-советской работы (как она первоначально называлась) осенью 1920 года, и осенью же 1980-го здание совпартшколы исчезло. Казалось бы — 60 лет на одном месте! Но это не совсем так. Уже в январе 1933 года совпартшкола переводится в Канаш, и в этом здании начинают работать областные курсы марксизма-ленинизма. Через год к ним присоединяется Чувашская Высшая Коммунистическая сельскохозяйственная школа. Еще через год курсы переезжают в бывшее здание Сельхозинститута (Аптечная-3, или же Чернышевского-12), а в 1939 году здесь на базе ЧВКСХШ открывается Чувашский колхозный сельскохозяйственный техникум.

Но весной 1940 года здание отдается Чебоксарскому кооперативному техникуму, а сельскохозяйственному пришлось перебираться вслед за курсами марксизма-ленинизма на Аптечную-3. В войну в здании помимо кооперативного техникума размещались школа ФЗУ и отдел кадров эвакуированной хлопчатобумажной фабрики.

В 1948 году техникум переезжает на Карла Маркса-3 (ресторан «Волга»), отдел кадров и школа ФЗУ в начале 1950-х переезжают в поселок текстильщиков, а Совпартшкола возвращается из Канаша в Чебоксары. Опять в это здание, и уже до самого конца. Вот такая история, а ведь могла бы быть и побогаче, так как не попадало здание в зону затопления — и кто знает, как бы все сложилось. Но и в современную Красную площадь оно тоже не вписывалось, в итоге — имеем то, что имеем.

Ну а на переднем плане справа налево течет речка Чебоксарка, улица Розы Люксембург пересекает ее по каменному мосту, слева и ниже от него пешеходный мостик, за ним и левее то, что осталось к этому времени от парка имени Н. Крупской, то есть ничего. То же самое осталось и от детского парка справа.

Теперь в отличие от прошлых публикаций, на которых обычно вторая фотография сделана позднее, вернемся на месяц назад, так как снята вся эта картинка опять же с пожарной лестницы, но уже на западной стене Успенской церкви. Вот так ее (стену) видно лучше. В таком виде церковь простоит еще года два, но уже тогда планировалось, как писала «Советская Чувашия» в июне 1980 года, что «Успенская церковь будет сохранена на искусственном острове, на котором со временем будет восстановлен весь ансамбль существовавших ранее при ней сооружений и колокольня».

Через год в планах было уже, что «Любителей органной музыки со временем примет здание Успенского собора (бывший краеведческий музей). Оно останется на островке, который будет защищен земляным валом от волн рукотворного моря и связан с сушей мостовым переходом». Про возобновление церковной службы в то время и не помышляли, да что там служба — не помышляли и про строительство дамбы.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова