«Металлурги» оказались крепким орешком…

Не только для хоккеистов, но и для баскетболистов

В минувший уик-энд «Чебоксарские Ястребы» принимали дома коллектив из Магнитогорска. После двух побед на выезде в Ставрополе родные кольца могли помочь подопечным Алексея Миронова продлить успешную серию игр…

Игроки «Металлурга» из Челябинской области приехали в столицу Чувашии в роли «темных лошадок». После двух спокойных побед дома над аутсайдером чемпионата, командой «МицуБАСКЕТ», уральские баскетболисты находились в хорошем настроении, но настоящая проверка боем их ожидала в Центре развития маунтинбайка…

Как и прежде, попасть на матч можно было, предъявив QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Зрителей на трибунах собралось немало, и они были вполне довольны первыми минутами стартовой игры. «Ястребы» проводили атаки на любой вкус, и в одной из таких атак игрок чебоксарцев Сергей Жульков выдал красивейший пас из-за спины на Павла Кольцова. Но, к сожалению, свисток арбитра не дал состояться этому красивому моменту на площадке.

Подопечные Алексея Миронова и в защиту не забывали возвращаться — атака «металлургов» на себе ощутила давление чебоксарцев по всему периметру паркета. Благодаря успешным действиям наши баскетболисты закончили первую половину с 17-очковым преимуществом. Казалось, победа в кармане, но в спорте может случиться все, что угодно. Во второй половине игры «металлурги» диктовали свои условия. А кульминацией происходящего на площадке стал интересный маневр баскетболиста гостей Владислава Ильинова — во время ввода мяча из аута, он бросил его в спину игроку «ястребов», быстро подобрал снаряд и направил его в кольцо. В итоге поражение подопечных Алексея Миронова со счетом 68:74.

На вторую встречу пришло еще больше зрителей. Болельщики надеялись увидеть реванш, и уже с первых минут гнали своих любимцев в атаку возгласами: «Ястребы, ястребы!». Желаемого эффекта, однако, достичь не удалось — баскетболисты Урала забрали инициативу в свои руки. Чебоксарцы взламывали оборону «металлургов», но мяч в кольцо летел с трудом — всего 13 процентов реализованных дальних бросков, разумеется, не могли помочь команде достичь успеха. Подопечные Алексея Миронова, впрочем, не сдавались и продолжали борьбу — и им удалось-таки приблизиться к сопернику на расстояние вытянутой руки. Увы, на большее «ястребов» не хватило — игра завершилась со счетом 83:79 не в нашу пользу. После этого противостояния чебоксарская команда опустилась на третью строчку турнирной таблицы, а ее место занял «Металлург»…