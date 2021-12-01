Гараж — сыну, здание офиса — себе

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, расположенной в Чебоксарском районе и специализирующейся на выполнении землеустроительных и топографических работ.

Он обвиняется в крупном и особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в декабре 2013 года руководитель изготовил сфальсифицированный протокол собрания учредителей возглавляемого общества о согласии продать принадлежащий обществу гараж по заведомо заниженной стоимости в размере 25 тысяч рублей. Затем злоумышленник составил договор купли-продажи гаража своему сыну по указанной цене при его реальной стоимости более 438 тысяч рублей. После он представил изготовленные документы в отделение Росреестра Чебоксарского района, где перерегистрировал гараж на сына, причинив организации материальный ущерб на указанную сумму.

Аналогичным образом в январе 2014 года обвиняемый продал сам себе по заведомо заниженной стоимости — за 100 тысяч рублей — принадлежащее обществу двухэтажное офисное здание, реальная цена которого составляла более 4,8 миллиона рублей, и оформил в свою собственность. В ходе следствия фигурант дела признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный ущерб в полном объеме. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.