Виновная возместит фонду ОМС стоимость лечения пострадавшей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шумерлинский районный суд взыскал с нее деньги

С иском обратился Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашии. Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что осужденная умышленно причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью.
Как следует из материалов уголовного дела, обе женщины проживали в одном общежитии, однажды сильно поссорились на бытовой почве, и одна схватила в руки нож… По данным персонифицированного учета сведений о медицинской помощи застрахованному лицу, женщине, серьезно пострадавшей от ножевого ранения, была оказана медицинская помощь. Расходы в размере более 110 тысяч рублей, затраченные на ее лечение, возмещены за счет средств Территориального фонда ОМС.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. По закону фонд, возместивший вред, имеет право обратного требования (регресса) к тому, кто его причинил, в размере выплаченного возмещения.
Представленный стороной истца расчет расходов на лечение потерпевшей суд посчитал обоснованным и соответствующим объему оказанной медицинской помощи. Ответчик никаких доказательств в опровержение заявленной в иске суммы суду не представила. В итоге суд удовлетворил требования Территориального фонда ОМС в полном объеме.

Опубликовано: 6 декабря 2021 г.


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