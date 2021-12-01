Виновная возместит фонду ОМС стоимость лечения пострадавшей

Шумерлинский районный суд взыскал с нее деньги

С иском обратился Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашии. Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что осужденная умышленно причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью.

Как следует из материалов уголовного дела, обе женщины проживали в одном общежитии, однажды сильно поссорились на бытовой почве, и одна схватила в руки нож… По данным персонифицированного учета сведений о медицинской помощи застрахованному лицу, женщине, серьезно пострадавшей от ножевого ранения, была оказана медицинская помощь. Расходы в размере более 110 тысяч рублей, затраченные на ее лечение, возмещены за счет средств Территориального фонда ОМС.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. По закону фонд, возместивший вред, имеет право обратного требования (регресса) к тому, кто его причинил, в размере выплаченного возмещения.

Представленный стороной истца расчет расходов на лечение потерпевшей суд посчитал обоснованным и соответствующим объему оказанной медицинской помощи. Ответчик никаких доказательств в опровержение заявленной в иске суммы суду не представила. В итоге суд удовлетворил требования Территориального фонда ОМС в полном объеме.