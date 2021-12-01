Росреестр предложил переход на электронный формат взаимодействия с МФЦ

Архивы измеряются футбольными полями

Росреестр представил для обсуждения проект федерального закона, регламентирующий переход на электронный формат взаимодействия с МФЦ. Документ разработан во исполнение поручения Правительства РФ.

Эта инициатива является частью масштабной работы Росреестра по отказу от бумажного документооборота (проект «Стоп-бумага») и цифровизации архивов. Как ранее заявлял руководитель Росреестра Олег Скуфинский (Москва), уже к 2024 году планируется кардинально снизить объем бумажного документооборота при предоставлении услуг и перевести все архивы ведомства в электронный вид.

«Сейчас по площади архивы Росреестра во всех регионах в целом занимают примерно 51 футбольное поле, и только половина этих документов оцифрована. Ежегодно образуется более 11 млн дел — это почти 3 футбольных поля, — подсчитал Олег Скуфинский. — Оцифровка архивов и переход к электронным документам позволят создать качественную инфраструктуру, ускорить процесс регистрации сделок, обеспечить экстерриториальную регистрацию в сжатые сроки, создавать новые сервисы», — подчеркнул он.

Законопроект предлагает упростить процесс передачи документов между МФЦ и Росреестром при приеме заявлений на осуществление государственного кадастрового учета и регистрации прав. «Сейчас при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направляются в местное управление Росреестра, а после проверки подлинности возвращаются в МФЦ и передаются заявителю, — рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. — Согласно законопроекту планируется, что при подаче в МФЦ документы на бумажных носителях будут переводиться в электронную форму, заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и затем направляться в территориальный орган Росреестра уже в электронном виде по защищенным цифровым каналам. А бумажные документы будут возвращаться заявителю».

Переход на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром позволит оптимизировать процесс и сократить сроки предоставления услуг, исключив необходимость перемещения документов на бумажном носителе, а также снизить финансовые издержки регионов на доставку документов. В управлении подчеркивают, что предлагаемое регулирование особенно важно для субъектов Российской Федерации, имеющих логистические особенности (большие расстояния между населенными пунктами, плохая транспортная доступность отдельных районов).