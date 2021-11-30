12 выпускникам «Школы фермеров» выделены гранты на развитие агробизнеса на сумму почти 90 млн рублей

Церемония вручения дипломов выпускникам третьего потока федерального образовательного проекта Россельхозбанка проходила с участием Главы Чувашии Олега Николаева. Он сообщил, что по итогам первого выпуска было принято решение о выделении грантов. Правительство республики пошло навстречу, приняв соответствующие программы поддержки фермеров. В нынешнем году 12 из 27 выпускников первого потока «Школы» получили гранты на развитие своего бизнеса, а именно — сыроделия, ягодоводства и тепличного овощеводства. Чувашия, отметим, стала одним из первых регионов, которые включились в реализацию федерального проекта. За год в местной «Школе фермеров» прошли обучение 54 начинающих и действующих фермера. А в целом по России в третьем потоке фермерских школ обучаются почти 1000 слушателей в 27 регионах.