В школах Чувашии будут открыты специализированные IT-классы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И уже в 2022 году!

Об этом сообщила руководитель регионального Минцифры Кристина Майнина на круглом столе по ранней профориентации и перспективной подготовке кадров для экономики Чувашии.

В специализированных IT-классах будет организовано углубленное изучение профильных предметов – математики, информатики, физики. Именно эти дисциплины формируют в школьниках задатки успешного IT-специалиста.

Здесь ученики получат знания, которые позволят им определиться с будущей профессией и связать свою жизнь с передовыми технологиями.

А вы отправите свое чадо в IT-класс, когда он появится в вашей школе?

Опубликовано: 1 декабря 2021 г.


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