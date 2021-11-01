Прокуратура помогла детям в получении пенсии по случаю потери кормильца

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе проверки установлено, что решением суда в 2015 году местная жительница Московского района Чебоксар была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей, которые остались на попечении отца. В пользу детей с матери были взысканы алименты, от уплаты которых та злостно уклонялась, за что в 2018 году была осуждена. С этого времени судебные приставы не могли производить исполнительные действия, поскольку местонахождение матери было неизвестно. В 2019 году должница объявлена в розыск и по настоящее время не найдена, какую-либо связь с родственниками, в том числе детьми, не поддерживает.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании 47-летней должницы безвестно отсутствующей, что привело бы к возникновению права ее детей на оформление пенсии по случаю потери кормильца. С учетом обстоятельств дела суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Опубликовано: 29 ноября 2021 г.


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