Храм в Алатырском районе вернулся к исконным владельцам

Еще один объект недвижимости в ранге культурного наследия официально перешел в собственность епархии. Речь идет о каменном православном храме Святого апостола Иакова Алфеева в селе Чуварлеи Алатырского района. Этот факт подтверждает Управление Росреестра по Чувашии. 16 ноября право собственности на церковь было зарегистрировано за религиозной организацией.

По словам настоятеля храма иерея Георгия, он пробовал вернуть храм в церковную собственность еще лет пять назад, но тогда попытка не увенчалась успехом, поскольку недоставало необходимых документов. Чуть позже к решению вопроса подключалась администрация Чуварлейского сельского поселения.

Сначала местные власти поставили церковь на кадастровый учет как бесхозяйное имущество, а через год вышли в суд с иском о признании за объектом права муниципальной собственности. На основании судебного решения церковь была зарегистрирована за органом местного самоуправления. Глава поселения Александр Коновалов не стал тянуть с передачей недвижимости. И буквально через несколько дней был подписан договор пожертвования недвижимого имущества. Божий дом вернулся в лоно церкви.

История этого культового здания началась в 1837 году, рассказали в управлении. С тех пор минуло 184 года, за это время приход пережил немало эпохальных событий. После революции в России повсеместно шла борьба с религией, результатом которой стало закрытие и разрушение церквей. Такая же участь постигла и храм в Чуварлеях. В 1930 году церковь перестала действовать. В 1938 году в здании был открыт магазин, затем — пекарня. В 1972 году божье место занялось огнем и долгое время находилось в полуразрушенном состоянии.

В 1994 году наступила новая веха в жизни белокаменной церкви — началась ее реставрация. Спустя три года храм был открыт для прихожан, и там вновь стали проходить богослужения. Батюшка Георгий говорит, что довольно быстро удалось восстановить культовый объект, а вот средств на колокольню не хватило. Он не теряет надежду, что найдутся спонсоры, которые помогут заново отстроить некогда утраченную звонницу.

Управление Росреестра сообщает, что сейчас на территории республики осталось только две церкви, которые документально еще не принадлежат епархии. Совсем недавно они были поставлены на кадастровый учет как бесхозяйное имущество. Не раньше чем через год муниципальные власти смогут обратиться в суд о признании своего права собственности на имущество. И лишь после этой процедуры вправе передать объекты недвижимости в дар церковнослужителям.