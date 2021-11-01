Дом Козьмы Кадомцева. Чебоксары, 24 марта 1980 года

Вот что не поместилось в прошлый раз на газетную полосу: справа вверху восточный косогор с монументом Воинской Славы (открытие через месяц с небольшим), Дворец культуры имени П. Хузангая и деревянные дома по всему склону. Слева Крестовоздвиженская церковь и небольшая часть улицы Кадыкова, в центре причальная стенка и стоянка пригородных автобусов.

Но нам сейчас интереснее первый план — развалины дома купца Козьмы Кадомцева, построенного в начале XVIII века. Год назад, в январе 1979 года Алексей Студенецкий писал в «Советской Чувашии»: «Когда в город войдет большая вода Чебоксарского моря, многие памятники старины окажутся на берегу, напоминая гостям города о далекой его истории, но иная судьба ожидает старинный дом, находящийся в наши дни около остановки автобусов. Ему предстоит сменить адрес. Дом намечено распилить на блоки и перевезти в заповедную зону, на улицу Сеспеля».

В июле 1979 года в статье «Сносятся дома» он напишет: «У полуразрушенного дома № 6 по улице Калинина мы встретились с архитектором объединения «Росреставрация» Ириной Серовой. Со слезами на глазах она рассказала о том, что уже исчезли без следов памятники архитектуры на улице Чернышевского. Не ожидает ли такая же участь дом Кадомцева?». Дома по улице Чернышевского — это художественная галерея (дом Боне), морской клуб ДОСААФ (дом Дорогова), НИИ (дом Клюева) и здание школы № 15 (женская гимназия) — они на самом деле исчезли без следа. Но у дома № 6 по улице Калинина (официальный адрес дома Кадомцева) судьба действительно оказалась несколько иной.

Дом не исчез, по крайней мере, пока не исчез — на снимке видно, что фрагменты дома выпиливаются и увозятся с благой целью отстроить его заново. Ведь далее планировалось, как писала газета в апреле 1980 года в заметке «Новый адрес памятников старины», что: «Блоки будут установлены на новые фундаменты, закреплены между собой арматурой и бетоном, а швы будут закладываться кирпичом того же формата, что и в XVIII веке, точно по следам старой кладки…». Как говорится «вашими бы устами да мед пить» — в 1998 году дом Козьмы Кадомцева был «восстановлен» на улице Сеспеля, но по большому счету получился уже чистый новодел, который, тем не менее, украсил залив с северной стороны.

Скажете, спорное утверждение насчет новодела? Нисколько — «Территория, выделенная по улице Сеспеля решением горисполкома под заповедную зону, до сих пор не освобождена. РСУ вынуждено свозить блоки от разных зданий на небольшой «пятачок» — это из того же апрельского номера газеты. А вот сам этот «пятачок» мы сегодня можем увидеть благодаря Василию Леонтьевичу, который непонятно как (наверное, сегодня он и сам не верит, что такое было возможно) 23 сентября 1980 года сумел забраться на самый верх купола Успенской церкви и сделать 13 кадров круговой панорамы города.

Вот часть этой панорамы, на которой видно, где лежат фрагменты зданий — между нынешним музеем Сеспеля и выставочным залом художественной галереи (сегодня филиал художественного училища).

Через пятнадцать лет, весной 1995 года, наш фотокорреспондент Валентин Шемаров (по просьбе сатирического журнала «Капкан») побывал на этом «пятачке» и умудрился сфотографировать давно утратившие былое величие фрагменты. Грустную картину представляли стоящие и лежащие на земле древние оконные проемы с проросшими сквозь решетки деревьями толщиной в руку. Ну вот как их было вывезти оттуда? До сих пор непонятно — когда и куда они исчезли? Вряд ли они рассыпались в труху — качество древней кладки было отменным.

Многие горожане, поднимаясь от монумента Матери к Волге, по улице Свердлова, наверняка видели поросший мхом обломок древней кирпичной стены. Больше сорока лет лежал он там (может и до сих пор лежит). Ни дожди, ни снега, ни ветра — все нипочем…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова