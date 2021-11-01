В Чебоксарах вышла в свет книга об Аркадии Айдаке

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Романтик, пассионарий, созидатель

Название книги — «Аркадий Айдак: романтик, пассионарий, созидатель» — полностью отражает сущность и жизненный путь этого уникального, замечательного человека.
Имя председателя колхоза «Ленинская искра» Ядринского района в 1970 –90 годы буквально гремело не только в Чувашии, но и по всей стране. Созданной им уникальной системой земледелия интересовались повсеместно, не было отбоя от журналистов и писателей. Статьи о нем публиковались как в республиканской, так и в центральной печати. В начале 1990-х Айдак заявил о себе и как активный общественно-политический деятель. Однако за все время не появилось ни одной полноценной книги, не снят ни один фильм об этом удивительном человеке.
Пробел решили восполнить известный общественно-политический деятель депутат Госсовета республики Николай Малов и журналист Алексей Леонтьев, долгие годы проработавший главным редактором газеты «Хыпар». Их усилиями появилась эта книга, которая, без сомнения, займет достойное место на полке не только у аграриев, но и у всех патриотически настроенных соотечественников.
В книге собраны публикации об Айдаке в печати, ведомственных изданиях. Его интервью, очерки о нем. Но это лишь часть, повествующая о жизненном пути и делах Аркадия Павловича. Впервые он предстает в своих письмах и дневниковых записях. Жестковатый, подчас суровый на вид, Аркадий Павлович буквально источает нежность в письмах к своей жене Людмиле. А записи в дневниках следовало бы почитать современным сельским руководителям. Вот лишь две из них, сделанные еще в далекие 1960 годы, когда Айдак только начинал председательствовать. «С утра — в 5 часов — был в Б. Шмердянах на совещании доярок. Спал 2 часа. После был на свиноферме. Пурга. Спал в правлении сидя». «Отправка за лесом в Сучково. Спал в правлении. Погода весенняя».

Опубликовано: 29 ноября 2021 г.


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