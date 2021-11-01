Чувашский государственный аграрный университет отпраздновал свой 90-летний юбилей

Аграрная альма-матер Чувашии

Торжество проходило в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля. Здесь собрались представители АПК республики, в разные годы получавшие в стенах вуза дипломы агрономов, зоотехников, инженеров. Одни из них уже на заслуженном отдыхе, другие продолжают трудиться.

Василий Шадриков закончил тогдашний сельхозинститут в далеком 1961 году. Начинал работать на земле рядовым зоотехником, потом был первым секретарем Яльчикского райкома партии, зам. министра сельского хозяйства. На сегодня является почетным председателем республиканского Союза ветеранов АПК. Организаторы праздника преподнесли Василию Яковлевичу, как и другим ветеранам, трогательный сюрприз — в подарочный набор вложили копии их личных дел во время учебы. Пришли на торжество, конечно, и ветераны профессорско-преподавательского состава университета, руководители других вузов республики.

В своем приветственном слове Глава республики Олег Николаев отметил, что аграрный университет занимает одно из важнейших мест в системе образования Чувашии. Здесь готовят специалистов, способных отвечать на вызовы, стоящие сегодня перед отраслью сельского хозяйства. «Это не просто кузница кадров для агропромышленного комплекса, но и кузница кадров для многих других отраслей и сфер жизнедеятельности Чувашской Республики. Это еще и мощная научно-исследовательская база, на инновационных решениях которой создаются новые инвестиционные проекты, организуются новые направления, которые занимают определенные ниши в потребительской цепочке нашей страны и других территорий», — сказал Глава.

Он также подчеркнул роль вуза в профориентационной работе. При поддержке правительства республики университет совместно с Минсельхозом Чувашии реализует в муниципальных районах проект по созданию агроклассов, который направлен на продвижение как аграрных профессий, так и отрасли в целом. Более тысячи школьников прошли обучение, посетили передовые сельхозпредприятия, лично убедились в достижениях и перспективах отрасли. Компетенции аграрного университета необходимо использовать на всех этапах подготовки нашего подрастающего поколения: не только в школах, но и в средних специальных учебных заведениях, чтобы абитуриенты приходили в вуз подготовленными и заинтересованными.

Собравшихся тепло поздравили сенатор Николай Федоров, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Собрание сопровождалось концертной программой и вручением наград. Ректор университета Андрей Макушев удостоен Благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Гости также могли ознакомиться с продукцией участников проекта «Школа фермеров», действующей на базе университета, и даже ее продегустировать.