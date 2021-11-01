В Шемурше после капитального ремонта открылась школа

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщили в местной администрации. Рабочие отремонтировали классные комнаты, коридоры, столовую и туалеты. Также в общеобразовательном учреждении заменили окна и обшили фасад здания. Для нескольких классных помещений была приобретена новая мебель.
Реконструкция школы была выполнена в рамках программы «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше». На реконструкцию было направлено свыше 39 млн рублей, работы начались в июне этого года.

Опубликовано: 29 ноября 2021 г.


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