Цены на минеральные удобрения будут зафиксированы до конца весны

Об этом, по сообщению ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Михаила Иванова, договорились отечественные производители удобрений.

Эта инициатива направлена на преодоление ситуации, происходящей на мировом рынке цен на газ и минеральных удобрений с целью поддержки российских аграриев, отмечает Иванов. Ранее производители туков приняли решение о сдерживании цен на свою продукцию для аграриев до конца 2021 года. Зафиксированы комфортные для российских сельхозпроизводителей цены, поэтому увеличения себестоимости с точки зрения производства основных видов культур в 2022 году не предвидится.