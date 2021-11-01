«Чебоксарские ястребы» уступили «Динамо-МГТУ» со счетом 74:73

Чебоксарцы не добились 100% результата в выездных матчах

Подопечные Алексея Миронова в рамках турнира «суперлиги-2» сыграли два матча на выезде против команды «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Противостояние в республике Адыгея для «Чебоксарских ястребов» приобрело особую важность с точки зрения погони за лидером регулярного чемпионата «Тамбовом».

После удачной домашней серии против команды «Новомосковск» чебоксарцы с хорошим настроением готовились к играм с динамовцами из Майкопа. А вот клуб «Динамо-МГТУ» перед встречей с нашей командой проиграл два матча в гостях лидеру турнира «Тамбову». Поэтому у динамовцев появилась отличная возможность реабилитироваться перед своими трибунами в противостоянии с «ястребами».

Нужно сказать, что зрителей на стадионе в Майкопе во время матча присутствовало очень мало. При этом даже они оказывали серьезное давление на подопечных Алексея Миронова, но чебоксарцы не дрогнули. Уже на старте первой игры «ястребы» совершили рывок 13:0. Казалось, что хозяева мыслями остались еще в раздевалке. Поэтому тренеру динамовцев Андрею Синельникову пришлось взять тайм-аут для корректировки игры. После минутного перерыва хозяева включились в процесс, но «ястребы» на протяжении всего матча держали ситуацию под контролем. Хорошая реализация бросков с ближней и средней дистанции помогала чебоксарцам преодолевать кризисные моменты. В итоге «Чебоксарские ястребы» победили в первом матче со счетом 80:61.

На следующий день состоялась вторая встреча противостояния с совершенно другим сценарием. На сей раз в первой половине игры хозяева удерживали лидерство, а «ястребы» пытались далеко не отстать. Подопечные Алексея Миронова по итогам двух четвертей проигрывали 8 очков, но после большого перерыва выдали огненную третью десятиминутку, выиграв отрезок со счетом 31:14. В эти мгновения любителям баскетбола особенно запомнился момент, когда Антон Богдан реализовал дальний бросок с фолом.

Чаша весов уже склонялась в сторону «ястребов», но в заключительном отрезке динамовцы сначала ликвидировали 9-очковое отставание, а уже в концовке игры показали хорошую защиту. В итоге «Динамо-МГТУ» одержал победу со счетом 74:73.