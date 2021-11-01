Срок реконструкции новочебоксарской спортшколы №3 продлен до конца 2022 года

Министр спорта Чувашии Василий Петров проверил ход и качество реконструкции спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. На ремонт сооружения из республиканского бюджета выделено более 271 млн рублей.

Реконструкция спортшколы с двумя бассейнами, легкоатлетическим манежем, 12-этажным корпусом с четырьмя универсальными спортивными залами и гостиничными номерами на 100 мест стартовала в апреле нынешнего года.

Как сообщили в Минспорта Чувашии, на сегодняшний день строители завершают установку сэндвич-панелей и витражей на фасаде 12-этажного корпуса. Также параллельно ведутся отделочные работы, монтаж систем вентиляции, отопления и освещения.

После завершения осмотра министр спорта подчеркнул, что работы на объекте ведутся с отставанием от первоначального графика. «В связи с тем, что проект реконструкции был разработан еще шесть лет назад, проектно-сметная документация потеряла свою актуальность. За это время процент износа здания, которому уже более 40 лет, увеличился. Также изменились многие требования к спортивным объектам, возникла необходимость в корректировке проекта», — добавил Василий Петров.

В связи с пересмотром проекта сроки завершения реконструкции спортшколы планируется продлить до конца 2022 года.