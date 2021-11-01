На постройку дачного дома можно получить налоговый вычет

Брошенные участки есть почти в каждом садовом товариществе, пишет «Российская газета». Многие владельцы в свое время бросили свои наделы, не надеясь продать. Только в Московской области, по оценке Союза дачников Подмосковья, заброшенных участков около 15 тысяч. А в целом по России, по данным СНТ, в садоводческих товариществах имеется 10-15% брошенной земли, в некоторых — до половины участков заброшены. Но пандемия изменила привычный уклад жизни — многие горожане потянулись к земле и вспомнили, что им когда-то выделили от предприятия или перешли по наследству шесть соток…

Если старый дачный домик совсем обветшал и владельцы участка решили построить новый, то часть потраченных на стройку денег они потом могут вернуть… «РГ» сообщает — садоводы смогут указать расходы на постройку дачного дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей. Для получения налогового вычета теперь не надо заполнять декларацию. Вместо декларации, на проверку которой у налогового органа сейчас есть три месяца, нужно будет подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС. На проверку у налоговой будет только 30 календарных дней плюс 10 рабочих дней на перечисление денежных средств в случае положительного решения о налоговом вычете. Упрощенный порядок будет действовать с 1 января 2022 года в отношении права на вычет, возникшего с 1 января 2020 года.