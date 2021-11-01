Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЛА САЛАЕВА
депутат Государственной Думы России

«Чувашия — один из первых регионов в стране, где подписано Соглашение между Корпорацией «Туризм.РФ» и Кабинетом министров республики. Его цель — создание в регионе инфраструктурного мастер-плана. В течение следующего 2022 года будет идти работа по созданию документа, на основе которого сформируем заявки на участие в федеральных программах. Как результат — появятся проекты по реализации масштабных объектов туристической инфраструктуры: маршруты, благоустройство, гостиницы, гостевые дома в районах Чувашии».

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.


Читайте также:

Семь жителей Чувашии вернулись из-за границы на родину
Посмотреть на Чувашию и оставить здесь деньги
Шумерлинская Баба Яга появилась на сказочной карте России
В День республики состоялось техническое открытие обновленной Красной площади
«Планов много, давайте работать…»
Крымчан интересует чувашский лук, а нас - отдых на море
Чувашия с высоты Птичьего полета: на что посмотреть туристам в нашей республике
Спортсмены Чувашии показали мастерство на Кубке России по спортивному туризму

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.