АЛЛА САЛАЕВА

депутат Государственной Думы России

«Чувашия — один из первых регионов в стране, где подписано Соглашение между Корпорацией «Туризм.РФ» и Кабинетом министров республики. Его цель — создание в регионе инфраструктурного мастер-плана. В течение следующего 2022 года будет идти работа по созданию документа, на основе которого сформируем заявки на участие в федеральных программах. Как результат — появятся проекты по реализации масштабных объектов туристической инфраструктуры: маршруты, благоустройство, гостиницы, гостевые дома в районах Чувашии».