Студенты из Чувашии приняли участие во всероссийской «Зарнице»

Спасали, стреляли, разгадывали шифровки

«Поединок», «Парашютист», «Кибератака» и еще семь конкурсных этапов пришлось преодолеть команде Чебоксарского экономико-технологического колледжа на испытаниях VII Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зарница». Слет молодых патриотов, собравший около 500 студентов из 45 регионов России, состоялся в минувшие выходные в Ростове-на-Дону. Главной задачей участников было показать свою подготовку к военной службе, умеют ли они слаженно работать и знают ли, как действовать в экстремальных ситуациях. «Зарничники» состязались в спортивных и творческих конкурсах, демонстрировали навыки огневой и строевой подготовки, участвовали в учебных поисково-спасательных работах, пригодились даже знания по криптографии. По итогам двух соревновательных дней команда Чувашии заняла пятое место.