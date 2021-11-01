Студенты из Чувашии приняли участие во всероссийской «Зарнице»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спасали, стреляли, разгадывали шифровки

«Поединок», «Парашютист», «Кибератака» и еще семь конкурсных этапов пришлось преодолеть команде Чебоксарского экономико-технологического колледжа на испытаниях VII Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зарница». Слет молодых патриотов, собравший около 500 студентов из 45 регионов России, состоялся в минувшие выходные в Ростове-на-Дону. Главной задачей участников было показать свою подготовку к военной службе, умеют ли они слаженно работать и знают ли, как действовать в экстремальных ситуациях. «Зарничники» состязались в спортивных и творческих конкурсах, демонстрировали навыки огневой и строевой подготовки, участвовали в учебных поисково-спасательных работах, пригодились даже знания по криптографии. По итогам двух соревновательных дней команда Чувашии заняла пятое место.

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.


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