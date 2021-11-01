Делегация из Перу побывала в чувашских вузах и познакомилась с национальной кухней

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Чебоксары — такой маршрут деловой поездки по России выбрала делегация из Перу. В состав ее вошли представители Национальной управленческой коллегии Перу в сфере образования и Торгово-промышленной палаты. Как сообщают в Минэкономразвития республики, в Чебоксарах перуанцы побывали в ЧГУ, кооперативном институте и институте культуры. Интересовали гостей возможности академического обмена преподавателями и студентами, а также новые производственные технологии и оборудование наших вузов. Заодно познакомились они и с национальной кухней. В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) РУК студенты под руководством председателя Ассоциации кулинаров республики Николая Уездного провели для перуанцев мастер-класс по приготовлению шартана, хуран кукли и волованов из слоеного теста, завершился который дегустацией и рассказами о кухне и традициях чувашского народа.
Опубликовано: 22 ноября 2021 г.
Читайте также:
В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...