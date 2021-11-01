Делегация из Перу побывала в чувашских вузах и познакомилась с национальной кухней

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Чебоксары — такой маршрут деловой поездки по России выбрала делегация из Перу. В состав ее вошли представители Национальной управленческой коллегии Перу в сфере образования и Торгово-промышленной палаты. Как сообщают в Минэкономразвития республики, в Чебоксарах перуанцы побывали в ЧГУ, кооперативном институте и институте культуры. Интересовали гостей возможности академического обмена преподавателями и студентами, а также новые производственные технологии и оборудование наших вузов. Заодно познакомились они и с национальной кухней. В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) РУК студенты под руководством председателя Ассоциации кулинаров республики Николая Уездного провели для перуанцев мастер-класс по приготовлению шартана, хуран кукли и волованов из слоеного теста, завершился который дегустацией и рассказами о кухне и традициях чувашского народа.