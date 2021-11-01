Экзамен у мошенника принял суд

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Вурнарском районе суд вынес приговор 31-летнему чебоксарцу, пообещавшему сельчанину помочь сдать экзамен на права.
Он признан виновным в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину. В ноябре этого года предприимчивый горожанин предложил жителю села Абызово свои услуги в посредничестве при сдаче в ГИБДД теоретического экзамена по Правилам дорожного движения РФ, хотя фактически не имел возможности оказать такую помощь. Но сельчанин об этом не знал, и заплатил посреднику 22 тысячи рублей. Суд учел не только позицию государственного обвинителя, но и то, что подсудимый имеет наказание по другому приговору за аналогичное преступление. И приговорил его к 2 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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