Экзамен у мошенника принял суд

В Вурнарском районе суд вынес приговор 31-летнему чебоксарцу, пообещавшему сельчанину помочь сдать экзамен на права.

Он признан виновным в мошенничестве, с причинением значительного ущерба гражданину. В ноябре этого года предприимчивый горожанин предложил жителю села Абызово свои услуги в посредничестве при сдаче в ГИБДД теоретического экзамена по Правилам дорожного движения РФ, хотя фактически не имел возможности оказать такую помощь. Но сельчанин об этом не знал, и заплатил посреднику 22 тысячи рублей. Суд учел не только позицию государственного обвинителя, но и то, что подсудимый имеет наказание по другому приговору за аналогичное преступление. И приговорил его к 2 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.