Собаки не сошлись характерами…

Да и их хозяева тоже, между ними возник конфликт, дошедший до суда.

Как установила прокуратура, 45-летний чебоксарец встретил в Дорисс-парке женщину, гуляющую с собакой. Между ними возникла ссора по причине того, что их псы «не сошлись характерами», после чего мужчина оскорбил женщину, используя нецензурную брань, а также плюнул ей в лицо. Лингвистическая экспертиза, проведенная на основании сделанной горожанкой видеозаписи событий, показала, что мужчина действительно унизил и оскорбил женщину в неприличной форме. Прокуратура, проводившая проверку, возбудила в отношении чебоксарца административное дело. А суд, рассмотрев его, оштрафовал владельца собаки на три тысячи рублей.