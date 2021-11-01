Собаки не сошлись характерами…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Да и их хозяева тоже, между ними возник конфликт, дошедший до суда.

Как установила прокуратура, 45-летний чебоксарец встретил в Дорисс-парке женщину, гуляющую с собакой. Между ними возникла ссора по причине того, что их псы «не сошлись характерами», после чего мужчина оскорбил женщину, используя нецензурную брань, а также плюнул ей в лицо. Лингвистическая экспертиза, проведенная на основании сделанной горожанкой видеозаписи событий, показала, что мужчина действительно унизил и оскорбил женщину в неприличной форме. Прокуратура, проводившая проверку, возбудила в отношении чебоксарца административное дело. А суд, рассмотрев его, оштрафовал владельца собаки на три тысячи рублей.

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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