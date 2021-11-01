Новый агропарк в Батырево ждет резидентов

Объем частных инвестиций в создание агропарка, по предварительным оценкам, превысит 2 миллиарда рублей. Здесь планируют построить производственные цеха по переработке фруктов, овощей, мяса, рыбы, а также хранилища продукции.

Перспективы строительства агропарка в Батыревском районе заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов обсудил с главой администрации муниципалитета Рудольфом Селивановым. Будущая индустриальная территория расположится рядом с федеральной трассой. В перспективе это должно положительно отразиться на удобстве логистики, доставки продукции.

Площадь земельных участков, которые планируется передать потенциальным резидентам, составит 13 гектаров. Там проведено межевание, в следующем году будут подведены все необходимые коммуникации. Проектно-изыскательные работы должны завершиться в конце декабря.

«Бизнес должен получить условия для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. По предварительной оценке, к 2030 году резидентами агропарка в Батырево могут стать порядка 30 компаний, которыми будет создано более 420 рабочих мест. Это скажется на развитии экономики района», — отметил Дмитрий Краснов.

К работам по строительству агропарка в Батыревском районе планируется приступить в следующем году.

Дмитрий Ковалев