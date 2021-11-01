Сегодня состоится «прямая линия» правовой помощи детям

19 ноября с 11 до 12 часов в редакции газеты «Советская Чувашия» состоится «прямая линия», приуроченная к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Номер телефона «прямой линии»: 27-52-11 (8-937-959-52-11).
Опубликовано: 19 ноября 2021 г.
Читайте также:
Не только посторонним вход воспрещен
Первая в этом году тройня родилась в Президентском перинатальном центре
Детские СМИ получат господдержку
Малыш упал с подоконника
«Мы все овраги облазили, а он в это время в автобусе спал»
Более 58 млн рублей в августе 2020 года направлено на детские пособия
Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…
Пять театров в гости к нам