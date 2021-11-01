Сегодня состоится «прямая линия» правовой помощи детям

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

19 ноября с 11 до 12 часов в редакции газеты «Советская Чувашия» состоится «прямая линия», приуроченная к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Номер телефона «прямой линии»: 27-52-11 (8-937-959-52-11).

Опубликовано: 19 ноября 2021 г.


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