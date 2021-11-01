Рецидивист из Чувашии подал в суд на Жириновского

Мистер иск

Рецидивист из Чувашии прославился на всю Россию своим иском к лидеру ЛДПР за то, что тот не помог ему избежать тюрьмы…

42-летний житель Чебоксар хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов с конца девяностых годов, когда он был впервые привлечен к уголовной ответственности, причем сразу же отправлен в места не столь отдаленные сроком на пять с лишним лет. Да и потом из поля зрения оперативников, можно сказать, не выпадал, потому что кражи стали для чебоксарца основным способом заработка.

Но знаменитым в определенных кругах он стал не по этой причине, а в силу своей склонности к сутяжничеству: в одном только Московском городском суде города Чебоксары от данного гражданина было принято несколько десятков(!) исковых заявлений. «Мистер иск» судился и с МВД, и с прокуратурой, и с Минфином. В качестве ответчика вынуждены были давать показания даже конкретные оперативники, с которыми «джентльмена удачи» сводила судьба.

Каждый раз суд убеждался, что оперативным составом и следствием были собраны убедительные доказательства вины неоднократно судимого горожанина и никакого произвола в отношении него не допускалось.

Последний свой срок — четыре с половиной года лишения свободы — знаменитый сутяжник получил в марте нынешнего года за серию краж из подвальных помещений в Чебоксарах. Имея при себе связку различных ключей, он проникал в кладовые, откуда похищал автомобильные колеса, инструменты, велосипеды и другие ценные вещи горожан. Его знакомый, вместе с которым рецидивист вывозил похищенное, в это время снаружи следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить напарника в случае опасности.

Следствием ОП № 5 УМВД России по г. Чебоксары суду были представлены доказательства причастности злоумышленника к пяти фактам краж с общим ущербом более 150 тысяч рублей.

Но свое «жалобное творчество» осужденный не забросил и недавно обратил-таки на себя всеобщее внимание попыткой засудить лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского, который — кто бы мог подумать — тоже не внял его жалобам на правоохранителей.

Но и в Москве суд не поддержал рекордсмена по искам из Чувашии, требовавшего в качестве компенсации 100 тысяч рублей, указав, что истец обратился не по адресу.

Так что осужденный, вероятно, уже строчит новые заявления в какие-нибудь другие инстанции, доказывая свою правоту. Оперативники очень надеются, что, набив руку на составлении бумаг за колючей проволокой, после освобождения он, наконец, оставит свои криминальные привычки и сделается, к примеру, адвокатом. Имя-то уже на слуху…