Минсельхоз Чувашии объявил конкурсный отбор инициативных проектов для реализации в 2022 году

Как сообщает пресс-служба министерства, в этом году реализуется 929 проектов, на финансирование которых предусмотрено 769,7 млн рублей. В том числе 526,5 — из республиканского бюджета, 152,5 млн — из местного, 90,7 млн рублей— из внебюджетных источников. Запланировано отремонтировать 311 автомобильных дорог, 181 объект коммунального хозяйства, 87 мест захоронений, 75 мест массового отдыха населения, 74 детские и игровые площадки и десятки других объектов.
Опубликовано: 10 ноября 2021 г.
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