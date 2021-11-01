За поджог иномарки виновный получил условное наказание

Октябрьской ночью 2017 года во дворе дома по улице Ленинградской в Чебоксарах загорелась «Тойота-Ярис». Пострадал двигатель, внешняя часть и салон иномарки 2008 года выпуска. Машина могла выгореть полностью, «зацепив» и другие припаркованные здесь транспортные средства, если бы не пожарные, которые не дали пламени распространиться дальше.

По заключению специалистов, возгорание, ущерб от которого составил около 400000 рублей, произошло по причине внесения постороннего источника огня — проще говоря, «Тойоту» подожгли. Ближайшие к месту происшествия камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, который после полуночи зашел во двор, где обычно парковалась хозяйка японской легковушки, а потом стремительно сбежал оттуда в направлении ближайшего оврага, выкинув по пути «баклашку» с остатками бензина.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии Леонид Бычков и Александр Ахмеев тщательно осмотрели ближайшие дворы, пока не нашли то, что искали: в одном из мусорных контейнеров лежали сброшенные второпях прожженная куртка, брюки, шапка и даже ботинки поджигателя. Последние сомнения, что одежда и обувь принадлежат преступнику, пропали после сравнения следов, изъятых на месте пожара, и представленных экспертам ботинок. Кроме того, найденный «прикид» был отправлен и на ДНК-исследование, которое хотя и не принесло мгновенных результатов, но в итоге сыграло свою роль в разоблачении «пиромана»…

Впрочем, никаким маньяком во власти огненной стихии в этом случае не пахло. У потерпевшей были соображения, кому она могла перейти дорогу. Правда, личные мотивы мести по мере продвижения расследования не могли рассматриваться как основные. У автоледи оказалось немало знакомых, имевших на нее «зуб» в связи с коммерческими вопросами. Раскрыть поджог «с пылу с жару» удается редко, и уверенность злоумышленников в том, что преступление сошло им с рук, играет на руку оперативникам, которые не прекращали работу.

Несколько лет спустя старший оперуполномоченный УУР МВД Леонид Бычков получил информацию, что к поджогу причастен ранее судимый 30-летний уроженец бывшей союзной республики, получивший гражданство Российской Федерации. И разрозненные детали, имевшиеся в распоряжении оперативников, наконец-то сложились в законченную картину. И если по официальной версии происшествия мужчина совершил поджог из личной неприязни, от сыщиков задержанный не скрывал, что получил «заказ» от одного из недоброжелателей потерпевшей. Но вину в ходе следствия, которое вело следственное управление Следственного комитета России по Чувашии, фигурант взял исключительно на себя.

По его ходатайству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба), рассматривалось в Ленинском районном суде города Чебоксары в особом порядке. К тому же, хозяйка автомашины, которой поджигатель полностью возместил ущерб, на радостях просила суд не лишать его свободы.

Все смягчающие вину обстоятельства, включая активную волонтерскую деятельность подсудимого, были приняты во внимание при вынесении приговора, который оказался условным с испытательным сроком в два года. Рецидив, напротив, при этом учтен не был. «Условник» дал обязательство соблюдать возложенные на него ограничения и продолжать общественно полезную добровольческую деятельность.

Решение вступило в законную силу…