Сотрудница почты подозревается в служебном подлоге

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней сотрудницы отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, которая подозревается в служебном подлоге.
Ранее она занимала должность начальника отделения почтовой связи. И фиктивно трудоустроила туда почтальоном своего супруга. По версии следствия, фактически он не работал, однако с января по август прошлого года жена-начальница фальсифицировала табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы, указывая в них не соответствующие действительности сведения о работе супруга. В итоге ему незаконно начислялась зарплата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в Пенсионный фонд.
Факт противоправной деятельности осужденной выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Чебоксарскому району. Расследование продолжается.

Опубликовано: 8 ноября 2021 г.


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