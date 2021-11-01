Сотрудница почты подозревается в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней сотрудницы отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, которая подозревается в служебном подлоге.

Ранее она занимала должность начальника отделения почтовой связи. И фиктивно трудоустроила туда почтальоном своего супруга. По версии следствия, фактически он не работал, однако с января по август прошлого года жена-начальница фальсифицировала табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы, указывая в них не соответствующие действительности сведения о работе супруга. В итоге ему незаконно начислялась зарплата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в Пенсионный фонд.

Факт противоправной деятельности осужденной выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Чебоксарскому району. Расследование продолжается.