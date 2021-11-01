В День работника сельского хозяйства вручены государственные награды

«Сегодня здесь собрались люди, которые проявили наибольшее усердие за время своей трудовой деятельности в отрасли, показали себя людьми, которые не просто в ней трудятся, а вносят ощутимый вклад», — обратился Глава Чувашской Республики Олег Николаев к собравшимся. Особо подчеркнута важность слаженной командной работы в коллективах, а также организация наставничества, сопровождения и обучения новых специалистов, приходящих в АПК.

Олег Николаев акцентировал внимание на необходимости адаптации и соответствия предприятий АПК научному прогрессу и новым технологиям. «В последние годы появились две важные составляющие — это цифровизация и креативная экономика. Они имеют очень большое значение, потому что за счет цифровизации мы применяем новые методы организации производства, а креативный подход позволяет привычные вещи делать новым образом — это дает нам возможность получить эффект, который повышает производительность труда и конечные результаты», — подчеркнул Глава республики. Он поблагодарил работников отрасли за их трудолюбие, неравнодушие, а также нацеленность на изменения и поиск новых решений, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Трудились на благо республики

Указом Главы Чувашии от 1 ноября за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Артамонову Сергею Геннадьевичу — заместителю председателя Кабинета министров — министру сельского хозяйства Чувашской Республики.

Указом Главы Чувашии от 29 октября за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу:

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Сироткин Александр Валерьевич — начальника отдела Центра занятости населения Минтруда Чувашии по городу Новочебоксарску, Ушакова Лариса Михайловна — специалист по уходу за пожилыми людьми стационарного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Мишиной Людмиле Николаевне — ведущему инспектору отдела Центра занятости населения Минтруда Чувашии в Урмарском районе, Шивиревой Валентине Николаевне — директору Юськасинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность Почетной грамотой Чувашской Республики награжден подполковник внутренней службы в отставке Якимов Александр Георгиевич — член Президиума Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Москвичеву Евгению Васильевичу — заведующему патологоанатомическим отделением — врачу-патологоанатому Республиканского клинического онкологического диспансера, Скворцовой Людмиле Григорьевне — врачу-офтальмологу поликлиники Республиканской клинической офтальмологической больницы, Чердаковой Ольге Васильевне — заведующей диспансерным отделением № 3 — врачу-психиатру Республиканской психиатрической больницы.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» присвоено Ананьевой Светлане Ивановне — директору Медицинского информационно-аналитического центра, Гавриловой Валентине Алексеевне — старшей медицинской сестре второго офтальмологического отделения Республиканской клинической офтальмологической больницы.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Бубновой Юлии Николаевне — преподавателю Чебоксарского художественного училища (техникума), Кузнецовой Вере Федоровне — режиссеру Сугутского детского народного кукольного театра (Централизованная клубная система Батыревского района).

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Сидоровой Елене Николаевне — главному бухгалтеру АО «Водоканал», г. Чебоксары.

За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» присвоено Севастьяновой Рене Николаевне — водителю легкового автомобиля транспортной группы № 2 автоколонны автотранспортного подразделения отдела управления транспортом Департамента по логистике Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России».

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный связист Чувашской Республики» присвоено Гусевой Ренате Владимировне — начальнику отделения почтовой связи мобильной группы обособленного подразделения Канашский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России», Ионовой Надежде Ильиничне — начальнику отделения почтовой связи Арабоси обособленного подразделения Урмарский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России», Никитиной Ирине Вениаминовне — начальнику отделения почтовой связи № 428008 обособленного подразделения Чебоксарский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России», Харитоновой Розе Васильевне — начальнику отделения почтовой связи Убеево обособленного подразделения Цивильский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России».

За заслуги в укреплении законности и правопорядка почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» присвоено подполковнику полиции Ерофееву Петру Александровичу — заместителю начальника Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награжден Борисов Виталий Федотович — начальник организационно-контрольного управления администрации города Чебоксары.