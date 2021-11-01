Площадь возгорания в цеху на Восточном поселке составила 100 кв. м

Сегодня днем на пульт Главного управления МЧС России по Чувашии поступило тревожное сообщение о пожаре в Восточном поселке Чебоксар. На кадрах, которые очевидцы выложили в социальных сетях, видно, как из построек валит черный, густой дым. Люди на видео сошлись во мнении, что горит пластик, — не иначе как стекольный цех…

Как выяснилось, загорелся металлический ангар, в котором располагался цех по обработке комплектующих пластиковых окон, откосов и подоконников. Как сообщили в пресс-центре ведомства, для тушения возгорания были задействованы 17 человек личного состава и 4 пожарные автоцистерны. Потушить пламя огнеборцам удалось за полчаса. Также выяснилось, что пострадавших нет. Сейчас все обстоятельства ЧП уточняются.