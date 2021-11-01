В Канаше пожар вспыхнул в квартире, а в Канашском районе – в доме

Как сообщают Главном управлении МЧС России по Чувашии, в субботу, 6 ноября, сотрудникам МЧС России пришлось тушить пожар, вспыхнувший в пятиэтажном жилом доме по улице 30 лет Победы в Канаше. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире около 9 утра. Пострадал и хозяин жилья: 58-летний мужчина отравился угарным газом, и ему потребовалась медицинская помощь. Из пятиэтажки эвакуировали восемь жильцов, среди них двое детей.

А в девять вечера того же дня занялся огнем частный дом в селе Шихазаны Канашского района. В здании сгорели внутренняя отделка и все имущество хозяев. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.

Всего, как отмечают в Главном управлении МЧС России по Чувашии, с начала года в Чувашии произошли 1404 пожара. Огонь унес жизни 71 человека, еще 63 – травмированы. Спасен 141 человек.