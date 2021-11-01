«Серебряный голос» чувашской эстрады Анастасия Иванова рассказала об участии в переписи населения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Победительница Всероссийского фестиваля-конкурса «Кĕмĕл сасă — 2020» Анастасия Иванова сообщила ИА Башинформ, что ее родители всегда имели активную гражданскую позицию, участвовали в выборах, переписях населения.

— Я тоже не привыкла быть в стороне. Я прошла перепись дистанционно, ответив на все предложенные вопросы. Считаю это важным, ведь так государство получает статистику: сколько граждан в стране, какой национальности, в каких условиях они живут и так далее. И мы не просто заполняем анкету, мы рассчитываем, что через несколько лет наши ответы отразятся на качестве жизни – будут построены новые школы, там, где их не хватает, будет оказана нужная государственная поддержка.
Опубликовано: 3 ноября 2021 г.


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