Нарушителей сотрудники ГИБДД знают в лицо. И их машины тоже…

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По мановению жезла водитель из понятого стал фигурантом административного правонарушения. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Понятой в штрафной зоне

На трассе в Мариинско-Посадском районе автомашина «Лада Гранта» попала в небольшую яму, выкопанную дорожниками во время ремонта, и пробила два колеса. Экипаж ГИБДД, прибывший на место происшествия, чтобы зафиксировать повреждения и недостатки дорожной сети, остановил водителя проезжавшей мимо «Лады Ларгус» — дабы тот поучаствовал в процессе в качестве понятого.
Лицо жителя Новочебоксарска, который явно не обрадовался такому предложению, показалось врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Сергею Игнатьеву знакомым. Лейтенант полиции вспомнил, что в прошлом году он задерживал данного автолюбителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Правда, тогда он был на другой машине. Проверка показала, что офицер не ошибся: «понятой» оказался лишенным прав водителем, поэтому из наблюдателя за процессуальными действиями быстро превратился в фигуранта административного правонарушения. За управление транспортным средством лишенному прав 54-летнему водителю судом был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Опубликовано: 1 ноября 2021 г.


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