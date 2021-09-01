С началом учебного года большинство обращений граждан связано с вопросами образования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В первую неделю сентября вопросы образования сформировали ТОП обращений граждан в социальных сетях. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Чаще всего люди интересовались ходом капремонта школ, организацией образовательного процесса и школьного питания, подвозом детей до отдаленных образовательных организаций.

Один из вопросов — по школьным автобусам — от жителей микрорайона Соляное. В сентябре спецрейсов для школьников отсюда не будет.

«Парк школьных автобусов, осуществляющих перевозку учащихся Чебоксар, составляет восемь единиц, — пояснили в мэрии. — В настоящее время организован подвоз детей из труднодоступных микрорайонов».

В администрации столицы также рассказали, вопрос решается. В октябре для подвоза школьников Минобразования Чувашии планирует выделить дополнительные автобусы.

Опубликовано: 7 сентября 2021 г.


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