С началом учебного года большинство обращений граждан связано с вопросами образования

В первую неделю сентября вопросы образования сформировали ТОП обращений граждан в социальных сетях. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Чаще всего люди интересовались ходом капремонта школ, организацией образовательного процесса и школьного питания, подвозом детей до отдаленных образовательных организаций.

Один из вопросов — по школьным автобусам — от жителей микрорайона Соляное. В сентябре спецрейсов для школьников отсюда не будет.

«Парк школьных автобусов, осуществляющих перевозку учащихся Чебоксар, составляет восемь единиц, — пояснили в мэрии. — В настоящее время организован подвоз детей из труднодоступных микрорайонов».

В администрации столицы также рассказали, вопрос решается. В октябре для подвоза школьников Минобразования Чувашии планирует выделить дополнительные автобусы.