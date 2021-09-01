ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«В следующем году «Советская Чувашия» отметит свое 105-летие. Больше века газета остается интересной, популярной, ее ждут, ей доверяют. И, несмотря на солидный возраст, она является современным изданием. В своей деятельности газета активно использует современные технологии, общаясь со своими читателями и подписчиками через интернет-ресурсы, социальные сети, прямые эфиры, видео-форматы, что позволяет ей оставаться увлекательной, конкурировать на своем рынке, а самое главное — доводить до людей разнообразную и достоверную информацию. Благодарю коллектив газеты «Советская Чувашия» за такую работу».

Из выступления на торжественном открытии 83-й легкоатлетической эстафеты «Советской Чувашии»