7 сентября — День профсоюзов Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Уважаемые организаторы и участники профсоюзного движения Чувашии!
Поздравляю вас с Днем профсоюзов Чувашской Республики!
История профсоюзного движения в Чувашии подтверждает его особую роль в организации цивилизованного рынка труда, защите прав трудящихся.
Сегодня в рядах профсоюзных организаций республики – около 100 тысяч человек. Это самая многочисленная общественная организация региона.
В рамках развития социального партнерства профсоюзы вместе с государственной властью и работодателями нацелены на обеспечение социальной защищённости работников и достижение экономической эффективности предприятий и организаций.
В центре совместных усилий — достойная заработная плата, обеспечение безопасных условий на производстве, повышение квалификации, развитие корпоративной культуры, легализация трудовых отношений и другие вопросы, волнующие трудящихся.
Искренне благодарен всем руководителям, активистам и членам профсоюзного движения за вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, повышение качества жизни и сохранение социальной стабильности.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии и энтузиазма в достижении поставленных целей, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Чувашии и её жителей.

 

Глава Чувашской
Республики Олег Николаев

Опубликовано: 7 сентября 2021 г.


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Один Ответ

  1. Пусть крепнут содружества узы!
    Иными мы быть не должны:
    Учительство и Профсоюзы —
    Основа единства страны!

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