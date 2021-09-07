7 сентября — День профсоюзов Чувашской Республики

Уважаемые организаторы и участники профсоюзного движения Чувашии!

Поздравляю вас с Днем профсоюзов Чувашской Республики!

История профсоюзного движения в Чувашии подтверждает его особую роль в организации цивилизованного рынка труда, защите прав трудящихся.

Сегодня в рядах профсоюзных организаций республики – около 100 тысяч человек. Это самая многочисленная общественная организация региона.

В рамках развития социального партнерства профсоюзы вместе с государственной властью и работодателями нацелены на обеспечение социальной защищённости работников и достижение экономической эффективности предприятий и организаций.

В центре совместных усилий — достойная заработная плата, обеспечение безопасных условий на производстве, повышение квалификации, развитие корпоративной культуры, легализация трудовых отношений и другие вопросы, волнующие трудящихся.

Искренне благодарен всем руководителям, активистам и членам профсоюзного движения за вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, повышение качества жизни и сохранение социальной стабильности.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и энтузиазма в достижении поставленных целей, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Чувашии и её жителей.

Глава Чувашской

Республики Олег Николаев