В 2022 году в регионах страны большая часть управленческих решений будет приниматься на основе данных ЦУР

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в ходе панельной дискуссии «Больше не Дальний Восток. Как Центры управления регионами объединяют Россию» Восточного экономического форума – 2021.

«Наша задача работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он подчеркнул, что обрабатывая информацию по проблемным вопросам, которую оставляют граждане на открытых площадках в интернете, ЦУР все чаще концентрируется на помощи региональным властям в принятии масштабных системных решений. Массивы получаемых данных и скорость их обработки теперь позволяют предоставлять региональным властям качественную предиктивную аналитику.

«Государство активно работает в области сбора и актуализации информации для принятия наиболее эффективных решений. Для этого в России была создана новая структура – Координационный центр РФ», – сообщил первый заместитель руководителя Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Годунов. «Мы собираем данные из разных источников и создаем аналитический продукт для Правительства РФ. Обратная связь от граждан – это важнейший принцип, по которому работает Координационный Центр. Те возможности, которые созданы благодаря АНО «Диалог Регионы», работе ЦУР в регионах – это новый уровень для понимания реакции людей на те или иные решения, принимаемые в стране», – подчеркнул Годунов.

Данные для принятия решений собираются по трем разным направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы. Так, одной из важнейших задач ЦУР становится объединение всех типов данных в единую информационную воронку.

«Мы должны идти в сторону консолидации этих потоков, для предоставления наиболее актуальной и востребованной информации для руководства регионов, нужно сводить их воедино. У нас есть новый инструмент – платформа для аккумулирования и актуализации всей этой информации. Это тепловая карта проблемных вопросов региона. Она отражает весь контур острых вопросов территорий в режиме онлайн», – рассказал Истомин.

На данные «тепловой карты» в своей работе опирается и правительство Чувашской Республики. Многие управленческие решения принимаются только после изучения мнения граждан, жителей республики. По словам руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслава Борисова, данные, которые обрабатывает ЦУР, позволяют в режиме онлайн реагировать на запросы жителей республики, при этом своевременно принимать меры, быстро и без лишней волокиты решать вопросы, которые волнуют людей.

Напомним, что в Чувашии Центр управления регионом начал работать в ноябре прошлого года. С начала работы поступило уже почти 32 тысячи обращений от жителей республики.