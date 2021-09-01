Мать попросила суд оправдать избившего ее сына

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В нынешнем апреле житель Красноармейского района, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с матерью и ударил ее головой по лицу.
Больно и обидно было матери. А в суде она попросила прекратить уголовное дело. Мол, сын попросил прощения, после произошедшего изменил свое поведение к лучшему, и они примирились, она не желает привлекать сына к уголовной ответственности.
Государственный обвинитель был против родственного перемирия — сын, ударивший мать, должен понести уголовное наказание. Однако суд удовлетворил ходатайство женщины. Преступление небольшой тяжести, совершено впервые, ранее сын не судим. Мать приняла его извинения и простила.

Опубликовано: 2 сентября 2021 г.


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