В Чебоксарском медколледже открылись три новые лаборатории

В День знаний в Чебоксарском медицинском колледже открылись три мастерские по компетенциям «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика» и «Медицинский социальный уход».

Эти мастерские необходимы для повышения уровня знаний и умений студентов и школьников, вступивших во всероссийское движение «Билет в будущее» (WorldSkillsRussia). Подготовка молодых специалистов является одним из основных направлений Национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения современными квалифицированными кадрами».

Об этом, в частности, говорил и министр здравоохранения республики Владимир Степанов: «Благодаря поддержке руководства Чувашской Республики, тесному сотрудничеству нашего ведомства с Министерством образования Чувашии и единым целям национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» сегодня в Чебоксарском медицинском колледже мы открыли мастерские. Ведомство делает все, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры. В городах и селах нужны молодые, яркие и инициативные специалисты, готовые превратить профессию медицинского работника в свое призвание».

При этом еще в прошлом году медицинский колледж успешно прошел конкурсный отбор на получение в 2021 году гранта из федерального бюджета для поддержки образовательных учреждений и соответствия их материально-технической базы современным требованиям, предусмотренного федеральным проектом «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В итоге медколледж получил 8 млн рублей для приобретения оборудования, средств обучения, вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели.

Помимо этого, открытию мастерской предшествовало получение дополнительных средств из республиканского бюджета на обучение преподавателей и закупку лицензионных обучающих компьютерных программ. А чтобы переоборудовать аудитории под мастерские, колледж использовал свои средства.