Прокуратура предложила ввести ответственность за купание в запрещенных для этого местах

Соответствующий законопроект внесен в Госсовет республики.

Законодательная инициатива подготовлена после анализа ситуации в республике, связанной с несчастными случаями на воде, которая существенно ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на 18 августа этого года на водных объектах зарегистрировано 34 происшествия, погибли 33 человека, в том числе четверо детей. В прошлом году было 25 происшествий на воде, 23 погибших, в их числе два ребенка.

Как уже известно, основной причиной гибели людей является купание в необорудованных местах, а также в нетрезвом виде. Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нарушение запрета купания в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, и заплыв за буйки, обозначающие границы плавания. За такое административное правонарушение предлагается назначать как предупреждение, так и штраф — тысячу рублей. Рассмотрение законопроекта ожидается на ближайших сессиях законодательного органа республики, сообщили в прокуратуре республики.