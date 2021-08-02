В Новочебоксарск из Китая и Испании доставили огромные колонны

Завершена уникальная операция по доставке крупногабаритных колонн общим весом 170 тонн для ООО «Волжская перекись» в Новочебоксарске. Нечасто по улицам города двигаются гигантские фуры-исполины более 45 метров длиной и около 6 метров шириной.

Вес самой тяжелой из четырех колонн составляет 63 тонны, диаметр самой широкой — 5,9 метра. А самая длинная — 34,5 метра. Доставка оборудования из Китая и Испании была организована совместно со специалистами компании–изготовителя. Транспортировка длилась более двух месяцев, включая переход по Суэцкому каналу, Средиземному и Черному морям, остановку в Румынии, далее — Волго-Донской судоходный канал. В Суэцком канале довелось, кстати, попасть в известную пробку судов.

В Новочебоксарский речной порт груз прибыл по Волге. Для выгрузки на берег был доставлен современный мощный кран, привезенный сюда на пяти фурах. На сухопутной «последней миле», по городу колонны перевозили ночью, чтобы не осложнять движение. Для этого подняли и отключили провода троллейбусных линий. На объездном пути потребовалось произвести работы по отсыпке дороги с покрытием из щебня длиной более 150 м. Из-за большого веса скорость передвижения была минимальной, в результате движение от порта до завода протяженностью 16 км заняло более пяти часов. При въезде на территорию компании пришлось расширить и демонтировать один из контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказала пресс-служба Минпромэнерго Чувашии.