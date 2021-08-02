Евгений Герасимов освобожден от должности министра промышленности и энергетики

Как сообщается в документе, увольнение состоялось по инициативе работника согласно пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Временное исполнение обязанностей руководителя министерства с 30 августа возложено на заместителя министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева.
Опубликовано: 30 августа 2021 г.
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