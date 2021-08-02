Застройщик поможет оформить недвижимость

Если, к примеру, дольщик укатил на вахту

В пользу участников долевого строительства нынче работает очередная законодательная инициатива. Теперь застройщик может подавать документы на регистрацию права собственности участников долевого строительства.

С начала года Росреестр на основании заявлений, поданных застройщиками, зарегистрировал право собственности участников долевого строительства в отношении 8625 объектов недвижимости по всей России. Наиболее активно этой нормой пользуются в Краснодарском крае и Москве. В Управлении Росреестра по Чувашии данный показатель невелик. От застройщиков было подано всего восемь заявлений. Но в ведомстве надеются, что законодательную инициативу по достоинству оценят и в нашей республике. Ведь она направлена, прежде всего, на снижение административных барьеров для строительного комплекса на рынке недвижимости, а также упрощения процедуры регистрации прав для граждан.

Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщик, дольщики, МФЦ и Росреестр, то теперь за покупателя это может сделать застройщик. После внесения соответствующих сведений в государственный реестр дольщик вместе с ключами получает выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.

«Эта процедура упрощает жизнь для обычных граждан, которые приобретают права на объект долевого участия в строительстве, но не имеют возможности изучать все юридические тонкости, предъявляемые к пакету необходимых документов для государственной регистрации, — поясняет руководитель управления Екатерина Карпеева. — Бывают ситуации, когда покупатель не может по ряду причин лично подать документы на регистрацию: болезнь, длительная командировка, проживание в другом субъекте, излишняя занятость. В этом случае на помощь клиенту приходит застройщик».

Обязанность застройщика регистрировать право на объект от имени дольщика можно прописать в договоре долевого участия. Также можно включить пункт, где заранее предусмотреть сумму, которая пойдет на оплату госпошлины. Кроме того, дольщик вправе попросить застройщика после подписания акта приема-передачи объекта недвижимости сдать за него документы на регистрацию. В свою очередь застройщики тоже успели оценить преимущество подачи заявления на регистрацию права дольщика. К примеру, когда участник долевого строительства уклоняется от подписания акта приема-передачи или находится в отдаленном регионе.

По словам представителя одной из строительных компаний, очень удобно, что на законодательном уровне закреплена такая возможность. «Массово не применяем эту норму, но есть исключительные случаи, когда без этого никак, — говорит он. — Например, четыре наших дольщика на момент завершения строительства жилого дома не могли в ближайшее время приступить к регистрации права на квартиру, потому что находились на вахте далеко от Чебоксар. Мы официально уведомили их, что подадим документы в Росреестр самостоятельно. Они не возражали, а вернувшись, получили на руки документ, подтверждающий, что они стали собственником квартиры».