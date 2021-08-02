Вузы начали дополнительный набор абитуриентов, в том числе и на бюджетные места

Место студента вакантно

Как сообщает «Российская газета», институты и университеты не смогли набрать достаточное число первокурсников во многом из-за отмены второй волны зачисления.

С одной стороны, в нынешнюю приемную кампанию абитуриентам предоставили богатый выбор в профессиях — они могли направить свои результаты ЕГЭ не на три факультета в одном вузе, как раньше, а сразу на десять. А уж потом им надо было выбрать один вуз и один факультет и подать согласие на зачисление в студенты — лично или онлайн. С другой стороны, абитуру ограничили в маневре: вторая волна давала шанс на студенческий билет кандидатам со среднепроходными баллами: не получилось в один вуз поступить, есть время попытать счастья в другом. Кроме того, путаницу в работу приемных комиссий внесли и смышленые абитуриенты, подавшие согласия сразу в два-три вуза — благо оригиналы документов с поступающих в обязательном порядке нынче не спрашивали. Написал, что согласен быть студентом, — этого и хватит.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда некоторые абитуриенты в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов, — рассказал газете «Коммерсант» ректор НИУ «Московский энергетический институт» Николай Рогалев. — Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, «отчисляясь» из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление.

Среди вузов, что ведут поиск недостающих первокурсников, такие гранды высшего образования, как МФТИ, МАДИ, Московский государственный строительный университет. Дополнительный набор (по сути ту же самую, но уже вынужденную вторую волну) объявили и во многих регионах страны. Проводят его, в частности, Марийский, Иркутский, Севастопольский госуниверситеты, Воронежский государственный технический университет…

В нашей республике дополнительный прием объявили вузы, где бюджетных мест больше всего. Это Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова и Чувашский педуниверситет имени И.Я. Яковлева. В первом абитуриентов приглашают на такие специальности, как «радиотехника», «электроника и наноэлектроника», «теплоэнергетика и теплотехника», «электроэнергетика и электротехника». Во втором — ждут заявлений от будущих воспитателей детсадов, педагогов–психологов, логопедов, есть вакантные бюджетные места и по специальности «декоративно-прикладное искусство и дизайн».