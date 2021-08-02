Страховая компания более двух лет не оплачивала ремонт автомобиля

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Калининский районный суд Чебоксар взыскал убытки потребителя за несвоевременную выплату страхового возмещения.
Хозяйка авто Костина (фамилия изменена) обратилась с иском к страховой компании, указывая, что в связи с длительной невыплатой страхового возмещения вынуждена была самостоятельно отремонтировать свой автомобиль, получивший повреждения в результате ДТП.
Кроме того, поскольку Костина более двух лет вынуждена отстаивать свои права, она испытывала моральные страдания и переживания, а еще понесла расходы, связанные с обращением к финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, а также потратилась на оплату услуг представителя, на проведение нескольких экспертиз.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что Костина обратилась в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая. Та неоднократно выдавала направления на станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА) для ремонта поврежденной машины.
Однако из-за отсутствия согласования страховщиком стоимости ремонта по выданным направлениям он не проводился. Между тем поврежденный автомобиль отремонтирован Костиной за счет собственных средств. При рассмотрении спора сторона ответчика не представила какие-либо доказательства уважительных причин отказа в проведении соответствующих работ на СТОА либо уклонения самого истца от их проведения в рамках выданных ему направлений.
Для разрешения вопроса о стоимости работ по устранению недостатков транспортного средства, возникших в результате ДТП, была назначена судебная экспертиза, по выводам которой размер расходов на восстановительный ремонт составил более 37 тысяч рублей, которые суд взыскал со страховщика.
Помимо этого, также взыскал со страховой компании неустойку за нарушение сроков выплаты, компенсацию морального вреда, расходы по оплате юридических услуг, на проведение экспертизы — всего около 40 тысяч рублей. Так стоит ли страховщикам доводить дело до суда?

Опубликовано: 25 августа 2021 г.


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