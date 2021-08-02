ВЛАДИМИР КОЛЧИН

помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО

«В Чувашии есть успешные наработки по ранней диагностике и выявлению расстройств аутистического спектра у детей. В рамках проекта «Ментальное здоровье» стоит задача сформировать среду для сопровождения и социализации детей с ментальными расстройствами. Главное сейчас — выстроить маршрутизацию, начиная с детсада, школы и далее до трудоустройства. Если заработает — это и есть система сопровождения. В ближайшее время несколько крупных специализированных образовательных центров готовы предложить специалистам республики, работающим с людьми с ментальными расстройствами, пройти программы подготовки. Это Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, Приволжский исследовательский медицинский университет (г. Нижний Новгород) и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина».