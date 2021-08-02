В Чувашии будет увеличен размер прожиточного минимума

А пчеловодство получает поддержку

Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашии на 2022 год составит 10158 рублей. Для трудоспособного населения — 11072 рубля, пенсионеров — 8736 рублей, для детей — 10130 рублей. Проект соответствующего постановления утвержден на вчерашнем заседании правительства, которое провел Глава республики Олег Николаев.

Представившая документ министр труда и социальной защиты Алена Елизарова напомнила, что прожиточный минимум с нынешнего года устанавливается один раз в год, а не ежеквартально, как было ранее. Данный показатель определяется согласно федеральному законодательству, на основе так называемого медианного дохода.

Как указала министр, величина прожиточного минимума для трудоспособных на 2022 год к уровню 2021-го увеличивается на 6,3%, или 658 рублей. Пенсионерская «минималка» вырастет на 3,2% — 270 рублей. Минимум для детей первоначально оказался ниже предыдущего периода, но согласно установленным новым нормам темп роста данного показателя должен быть не ниже федерального. Исходя из этого, минимум для детей в республике увеличивается на 2,5%, составив 10130 рублей.

Пчеловодство остается одним из брендов сельскохозяйственной деятельности в Чувашии. По данным республиканской Госветслужбы, на территории региона насчитывается 2987 пасек, в том числе паспортизированных 2903, в которых 42 тыс. пчелосемей. 95% меда производится частниками.

Законодательно деятельность этой отрасли закреплена в ранее принятых нормативных актах. Назрела необходимость в их совершенствовании. Зам. министра сельского хозяйства Алина Семенова представила проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства». Документ устанавливает правовые основы развития пчеловодства как вида сельскохозяйственной деятельности, а также работы по сохранению пчел. Определяются соответствующие полномочия Госсовета, Кабинета Министров и уполномоченных органов исполнительной власти.

Цифра 95% меда в Чувашии производится в личных хозяйствах

Отдельно определены направления господдержки отрасли, в частности, в информационном обеспечении, содействии созданию сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих, потребительских кооперативов пчеловодов, содействии развитию производства продукции пчеловодства, в том числе в виде предоставления научно-технических разработок и технологий.

Алина Семенова представила также проект постановления о расширении перечня получателей субсидий на развитие переработки сельскохозяйственного сырья. На сегодня помощь оказывается по глубокой переработке зерна, масличных культур, переработке и консервированию рыбы. Теперь в этом списке еще и предприятия по производству сухих молочных продуктов. Размер возмещения части прямых понесенных затрат составит 25% фактической стоимости реализованного инвестпроекта.

В республике должен быть единый подход в обеспечении бесплатным горячим питанием школьников 5-11 классов из многодетных и малоимущих семей — такую задачу поставил Олег Николаев. На заседании утверждены правила выделения средств на эти цели с внесением необходимых поправок в закон об образовании, представленные вице-премьером — министром образования Аллой Салаевой.

По состоянию на 1 июня 2021 года таких детей в Чувашии насчитывается 11472. «Хорошим» также назвала Алла Салаева и принятое на заседании постановление о том, что на стипендию Главы Чувашии за особую творческую устремленность теперь смогут претендовать молодые люди до 35 лет включительно. Ранее возрастной ценз тут ограничивался 30 годами.

Глава республики обратил внимание на необходимость системного развития медицинской лабораторной базы с точки зрения централизации отдельных компетенций. По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, данная работа уже ведется, проведен анализ дальнейших шагов централизации для обеспечения доступности во всех исследованиях.