Лучшие учителя получат премии в размере 200 тысяч рублей

В Министерстве просвещения России определили победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижение в педагогической деятельности в 2021 году. По данным регионального Минобразования, в списке лучших педагогов страны — девять учителей из Чувашии. Четверо из них преподают в чебоксарских учебных заведениях — это учитель математики гимназии № 1 Ксения Коллэ, учитель химии чебоксарского лицея № 44 Екатерина Александрова, учитель начальных классов школы № 61 Надежда Федотова и учитель музыки школы № 20 Светлана Турбина. Еще два лауреата преподают в Новочебоксарске — это учитель русского языка и литературы школы № 2 Надежда Алексеева и учитель истории, обществознания кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова Артем Максимов. Премии также получат трое педагогов из районных школ республики — из гимназии № 1 г. Мариинский Посад Алена Тимофеева, школы поселка Опытный Цивильского района Ольга Маряхичева и учитель технологии Урмарской школы имени Г.Е. Егорова Оксана Васильева. Все они получат по 200 тысяч рублей.

Александр Резюков