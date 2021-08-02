Уроженка Батыревского района Гузелия Сафина потеряла четыре позиции в списке Forbes

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Журнал Forbes назвал 25 богатейших женщин России за 2021 год. В этом году список возглавила Татьяна Бакальчук — генеральный директор магазина Wildberries. Ее состояние оценивается в 13 млрд долларов. А на 19-й позиции оказалась уроженка Чувашии — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» 66-летняя Гузелия Сафина.

Как уже сообщала «СЧ» ранее, Гузелия Мухарямовна не первый год попадает в число богатейших женщин России. По информации Forbes, за год ее состояние выросло с 300 до 325 млн долларов. Родилась Сафина в деревне Кзыл-Чишма Батыревского района, в 1977 году окончила Казанский финансово-экономический институт. По словам главы администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения Раила Камалова, именитая землячка не раз оказывала малой родине благотворительную помощь.

Опубликовано: 25 августа 2021 г.


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